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Минулого тижня депутати проголосувати за законопроєкт президента, за яким саджатимуть високопосадовців, які збрехали в декларації. Мовиться зокрема і про народних обранців.
У випуску "Pro новини" за 9 червня – третя хвиля коронавірусу в Україні пішла на спад, за добу зафіксували лише 1 385 нових випадків інфікувань. Верховна Рада розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів в липні 2021 року.
Джерело:24 канал
Минулого тижня депутати проголосувати за законопроєкт президента, за яким саджатимуть високопосадовців, які збрехали в декларації. Мовиться зокрема і про народних обранців.