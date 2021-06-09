У випуску "Pro новини" за 9 червня – третя хвиля коронавірусу в Україні пішла на спад, за добу зафіксували лише 1 385 нових випадків інфікувань. Верховна Рада розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів в липні 2021 року.