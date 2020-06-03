В выпуске "Pro новости" за 3 июня – ровно год назад от "случайной пули" умер 5-летний Кирилл Тлявов. Ребенок играл на площадке, когда рядом копы в нетрезвом состоянии устроили собственную забаву – стреляли по пустым банках. Четвертый этап ослабления карантина правительство перенесло уже на пятницу 5 июня. И пока все готовятся, эксперты составили прогнозы для украинской экономики.

В выпуске "Pro новости" на 24 канале:

С сегодняшнего дня лицо, достигшее 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию, имя и отчество.

Очередную порцию материалов Гео Лерос передал в НАБУ. На этот раз нардеп "Слуги народа" передал сведения, которые, по его словам, свидетельствуют о коррупционной деятельности главы Офиса Президента Андрея Ермака, его кума нардепа Николая Тищенко и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого.