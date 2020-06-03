У випуску "Pro новини" за 3 червня – рівно рік тому від "випадкової кулі" помер 5-річний Кирило Тлявов. Дитина бавилася на майданчинку, коли поруч копи на підпитку влаштували власну забаву – стріляли по порожніх бляшанках. Четвертий етап послаблення карантину уряд переніс вже на п'ятницю 5 червня. І поки всі готуються, експерти склали прогнози для української економіки.

У випуску "Pro новини" на 24 каналі:

Від сьогодні особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище, власне ім'я та по батькові.

Чергову порцію матеріалів Гео Лерос передав до НАБУ. Цього разу нардеп "Слуги народу" передав відомості, які, за його словами, свідчать про корупційну діяльність глави Офісу Президента Андрія Єрмака, його кума нардепа Миколи Тищенка та ексдепутата Київради Дениса Комарницького.