Украина уже не просит, а требует взять ее в Европейский Союз и НАТО. Владимир Зеленский продолжает настаивать, что это – единственный способ уберечь нашу страну от российской агрессии. Президент инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха, который превращать их в бизнесменов.

Также в выпуске: Банковая сейчас открыто объявил войну Медведчуку и его соратникам. Именно поэтому Совет нацбезопасности и обороны еще зимой, с подачи СБУ, ввел санкции против олигарха, его жены и ряда компаний с его орбиты.