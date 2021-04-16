Україна вже не просить, а вимагає взяти її в Європейський Союз і НАТО. Володимир Зеленський продовжує наполягати, що це – єдиний спосіб вберегти нашу країну від російської агресії. Президент ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха, який перетворюватиме їх на бізнесменів.

Також у випуску: Банкова зараз відкрито оголосила війну Віктору Медведчуку та його поплічникам. Саме тому Рада нацбезпеки та оборони ще взимку, з подачі СБУ, запровадила санкції проти олігарха, його дружини та низки компаній з його орбіти.