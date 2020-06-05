В выпуске программы "Pro новости" за 5 июня – украинские звезды поддержали акции протеста, которые вспыхнули в США. Но обычно они молчат о произволе внутри страны. Почему артисты обходят острые темы – выясняли журналисты 24 канала. С сегодняшнего дня в определенных регионах Украины полноценно могут работать кафе и рестораны. Кабмин ввел также послабления для церквей и авиакомпаний.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Доки на акціях протесту вимагали звільнити Арсена Авакова, сам міністр звітував у Раді. Проте у відставку очільник МВС не збирається. Ба більше, хвалить правоохоронців і поліцію порівнює з українським суспільством.