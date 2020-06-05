У випуску програми "Pro новини" за 5 червня – українські зірки підтримали акції протесту, які спалахнули у США. Та зазвичай вони мовчать про свавілля всередині країни. Чому артисти оминають гострі теми – з'ясовували журналісти 24 каналу. Від сьогодні у певних регіонах України повноцінно можуть працювати кафе та ресторани. Кабмін ввів також послаблення для церков та авіакомпаній.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Доки на акціях протесту вимагали звільнити Арсена Авакова, сам міністр звітував у Раді. Проте у відставку очільник МВС не збирається. Ба більше, хвалить правоохоронців і поліцію порівнює з українським суспільством.