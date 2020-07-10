В выпуске программы "Pro новости" за 10 июля – вскоре в отделениях Укрпочты клиентам могут предлагать финансовые услуги. В частности, украинцы смогут открыть депозит или выпустить банковскую карточку. Пропагандистская машина Кремля не ограничивает свои акции только границами федерации. Очередным полем информационной битвы стала Сербия. Говорится о протестах из-за карантина в стране.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:

В Дарницком суде Киева состоялось заседание по иску главы ОПЗЖ Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани. Все из-за его книги "Дело Василия Стуса", которую кум Путина требует запретить.

12,5 миллиона человек в мире заразились коронавирусом – такое на данный момент количество выявленных больных. Умерли от болезни – 600 тысяч.

И до сих пор есть люди, которые не верят в COVID-19 и считают выдумкой. Поэтому, к примеру, отказываются носить маски, потому что те, мол, не спасают ни от чего, ведь так сказали в ВОЗ.