У випуску програми "Pro новини" за 10 липня – вже невдовзі у відділеннях Укрпошти клієнтам можуть пропонувати фінансові послуги. Зокрема, українці зможуть відкрити депозит або випустити банківську картку. Пропагандистська машина Кремля не обмежує свої акції лише кордонами федерації. Черговим полем інформаційної битви стала Сербія. Мовиться про протести через карантин в країні.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

У Дарницькому суді Києва відбулося засідання щодо позову глави ОПЗЖ Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані. Все через його книгу "Справа Василя Стуса", яку кум Путіна вимагає заборонити.

12,5 мільйонів людей у світі заразилися на коронавірус – така натепер кількість виявлених хворих. Померли від недуги – 600 тисяч.

І дотепер є люди, які не вірять в COVID-19 і вважають його вигадкою. Тому, до прикладу, відмовляються носити маски, бо ті, мовляв, не рятують ні від чого, адже так сказали у ВООЗ.