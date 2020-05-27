Pro новости: Утверждение планов развития ОТО в Украине. Масштабное событие компании Илона Маска
В выпуске программы "Pro новости" за 27 мая – Кабинет Министров сегодня согласовал окончательные планы развития ОТО в Украине. Объединенные территориальные общины – продолжение децентрализации, которая стартовала во времена Порошенко. Частная компания Илона Маска Spacex сегодня собственной ракетой 2 астронавтов отправит в космос. Впервые это частная компания, а не финансируемая государством.
Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:
Изнасилование полицейскими 26-летней женщины в Кагарлыке не прекращают обсуждать – сегодня адвокат потерпевшей рассказал новые подробности этого инцидента.
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