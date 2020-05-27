Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ SPACEX КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ SPACEX КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Pro новости: Утверждение планов развития ОТО в Украине. Масштабное событие компании Илона Маска

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске программы "Pro новости" за 27 мая – Кабинет Министров сегодня согласовал окончательные планы развития ОТО в Украине. Объединенные территориальные общины – продолжение децентрализации, которая стартовала во времена Порошенко. Частная компания Илона Маска Spacex сегодня собственной ракетой 2 астронавтов отправит в космос. Впервые это частная компания, а не финансируемая государством.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:

Изнасилование полицейскими 26-летней женщины в Кагарлыке не прекращают обсуждать – сегодня адвокат потерпевшей рассказал новые подробности этого инцидента.

 

Теги: Выпуск новостей
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
"Не умела пить": история семьи, которая удочерила ромскую девочку
сегодня , 21:30 "Не умела пить": история семьи, которая удочерила ромскую девочку
Дарія Нестеренко
Crew Dragon – все о корабле, который возвращает США в космос
сегодня , 20:26 Crew Dragon – все о корабле, который возвращает США в космос
Михайло Года
Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям
26 мая , 20:16 Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям