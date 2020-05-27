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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Pro новини: Затвердження планів розвитку ОТГ в Україні. Масштабна подія компанії Ілона Маска

Випуск новин -

У випуску програми "Pro новини" за 27 травня – Кабінет Міністрів сьогодні узгодив остаточні плани розвитку ОТГ в Україні. Об'єднані територіальні громади – продовження децентралізації, яка стартувала за часів Порошенка. Приватна компанія Ілона Маска SpaceX сьогодні власною ракетою 2 астронавтів відправить у космос. Таке вперше робить саме приватна компанія, а не фінансована державою.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

Зґвалтування поліцейськими 26-річної жінки в Кагарлику не припиняють обговорювати – сьогодні адвоката потерпілої розповів нові подробиці цього інциденту.

 

Теги: Випуск новин
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