Pro новини: Затвердження планів розвитку ОТГ в Україні. Масштабна подія компанії Ілона Маска

У випуску програми "Pro новини" за 27 травня – Кабінет Міністрів сьогодні узгодив остаточні плани розвитку ОТГ в Україні. Об'єднані територіальні громади – продовження децентралізації, яка стартувала за часів Порошенка. Приватна компанія Ілона Маска SpaceX сьогодні власною ракетою 2 астронавтів відправить у космос. Таке вперше робить саме приватна компанія, а не фінансована державою.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Зґвалтування поліцейськими 26-річної жінки в Кагарлику не припиняють обговорювати – сьогодні адвоката потерпілої розповів нові подробиці цього інциденту.