В выпуске программы "Pro новости" за 17 июня – британская вакцина поступит в продажу уже в октябре, Зеленский приказал Минздраву успеть заказать ее заранее. Это может быть либо спасение, либо большое разочарование.

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