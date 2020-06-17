У випуску програми "Pro новини" за 17 червня – британська вакцина надійде в продаж вже у жовтні, Зеленський наказав МОЗу встигнути замовити її наперед. Це може бути або порятунок, або велике розчарування.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

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