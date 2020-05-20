Pro новости: Вероятна вторая каденция Зеленского. COVID-19 в Раде

В выпуске программы "Pro новости" за 20 мая – Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что возможно будет баллотироваться на следующие выборы президента. Соответствующий вопрос ему задала одна из журналистов, президент ответил – "я подумаю". Депутат из фракции "Батькивщина" заболел смертоносной болезнью. Теперь тест на COVID-19 будут делать все депутаты, которые контактировали с больным.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: В Украине продлили карантин до 22 июня.