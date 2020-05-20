Pro новини: Ймовірна друга каденція Зеленського. COVID-19 у Раді

У випуску програми "Pro новини" за 20 травня – Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що можливо балотуватиметься на наступні вибори президента. Відповідне запитання йому задала одна з журналістів, президент відповів – "я подумаю". Депутат з фракції "Батьківщина" захворів на смертоносну недугу. Через це тест на COVID-19 робитимуть усі депутати, які контактували з хворим.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: В Україні продовжили карантин до 22 червня.