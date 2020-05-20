Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Pro новини: Ймовірна друга каденція Зеленського. COVID-19 у Раді

Випуск новин -

У випуску програми "Pro новини" за 20 травня – Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що можливо балотуватиметься на наступні вибори президента. Відповідне запитання йому задала одна з журналістів, президент відповів – "я подумаю". Депутат з фракції "Батьківщина" захворів на смертоносну недугу. Через це тест на COVID-19 робитимуть усі депутати, які контактували з хворим.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

В Україні продовжили карантин до 22 червня.

Автор: Артем Овдієнко
Теги: Pro новини Володимир Зеленський Верховна Рада Випуск новин
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Зеленський у стресі: експерт оцінив жести й міміку президента
сьогодні , 22:47 Зеленський у стресі: експерт оцінив жести й міміку президента
Ярослав Голобородько
Рік після присяги Зеленського: аналіз від VoxCheck
сьогодні , 22:14 Рік після присяги Зеленського: аналіз від VoxCheck
Євгенія Мазур
Ранковий ритуал, щоб зберегти молодість обличчя та шиї
17 травня , 14:38 Ранковий ритуал, щоб зберегти молодість обличчя та шиї
Лідія Цюпера