Pro новини: Ймовірна друга каденція Зеленського. COVID-19 у Раді
У випуску програми "Pro новини" за 20 травня – Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що можливо балотуватиметься на наступні вибори президента. Відповідне запитання йому задала одна з журналістів, президент відповів – "я подумаю". Депутат з фракції "Батьківщина" захворів на смертоносну недугу. Через це тест на COVID-19 робитимуть усі депутати, які контактували з хворим.
Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:
В Україні продовжили карантин до 22 червня.
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