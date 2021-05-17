В выпуске "Pro новости" за 17 мая – завтра в Верховной Раде нардепы будут голосовать за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Его обвиняют в провале вакцинации. Владимир Зеленский является Президентом Украины уже 2 года. Вскоре пройдет его ежегодная встреча с журналистами.

Также в выпуске: В Министерстве цифровой трансформации презентовали обновленное приложение "Дия". В "Государство в смартфоне" добавили еще с десяток новых услуг и функций, в частности электронную подпись, мгновенную регистрацию ФЛП, изменение места регистрации и замену водительского удостоверения.