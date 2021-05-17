У випуску "Pro новини" за 17 травня – завтра у Верховній Раді нардепи голосуватимуть за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Його звинувачують у проваленні вакцинації. Володимир Зеленський є Президентом України вже 2 роки. Незабаром пройде його щорічна зустріч з журналістами.

Також у випуску: У Міністерстві цифрової трансформації презентували оновлений додаток "Дія". У "Державу в смартфоні" додали ще з десяток нових послуг та функцій, зокрема електронний підпис, миттєву реєстрацію ФОПа, зміну місця реєстрації та заміну водійського посвідчення.