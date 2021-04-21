В выпуске "Pro новости" за 21 апреля – Владимир Путин выступил с речью к Федеральному собранию, в которой не упомянул об эскалации на Донбассе, но намекнул на "красные линии" для Запада. В Нацбанке заявили о намерении выставить на продажу "Приватбанк" и надеются, что он заинтересует инвесторов из США и Евросоюза.

Также в выпуске: Владимир Зеленский записал обращение к украинцам относительно обострения ситуации на Донбассе. Президент Украины успокаивал граждан и призвал их к объединению ради возможности дать врагу отпор. В конце видеообращения глава государства обратился и к Владимиру Путину.