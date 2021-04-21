Pro новини: Враження від промови Путіна. Плани щодо "Приватбанку"
У випуску "Pro новини" за 21 квітня – Володимир Путін виступив з промовою до Федеральних зборів, у якій не згадав про ексалацію на Донбасі, але натякнув на "червоні лінії" для Заходу. У Нацбанку заявили про намір виставити на продаж "Приватбанк" й сподіваються, що він зацікавить інвесторів зі США та Євросоюзу.
Джерело:24 канал
Також у випуску:
Володимир Зеленський записав звернення до українців щодо загострення ситуації на Донбасі. Президент України заспокоював громадян й закликав їх до об'єднання заради можливості дати ворогові відсіч. Наприкінці відеозвернення глава держави звернувся й до Володимира Путіна.
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