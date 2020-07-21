В выпуске программы "Pro новости" за 21 июля – спустя чуть более 12 часов террориста в Луцке задержали в результате штурма. Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста, но впоследствии удалил видео.

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Год отработала Верховная Рада 9-го созыва и сегодня депутаты ушли на каникулы, вернуться с которых собираются теперь аж в середине сентября.

25 октября украинцы будут избирать областных, городских и поселковых чиновников. Впрочем, за 3 месяца до гонки депутаты изменили правила игры. Результаты нововведений почувствуют и кандидаты, и избиратели.