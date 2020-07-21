У випуску програми "Pro новини" за 21 липня – через трохи більше як 12 годин терориста у Луцьку затримали внаслідок штурму. Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста, але згодом видалив відео.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

Рік відпрацювала Верховна Рада 9-го скликання й відсьогодні депутати пішли на канікули, повернутися з яких збираються тепер аж в середині вересня.

25 жовтня українці обиратимуть обласних, міських та селищних чиновників. Утім, за 3 місяці до перегонів, депутати змінили правила гри. Результати нововведень відчують і кандидати, і виборці.