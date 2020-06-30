В выпуске "Pro новости" за 30 июня – Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту о легализации игорного бизнеса. Депутаты заявили, что должны закончить до конца недели и принять документ во втором чтении. Евросоюз с 1 июля откроет границы с 14 странами, которые считаются безопасными для путешествий. Но Украины нет в этом перечне.

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