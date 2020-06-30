У випуску "Pro новини" за 30 червня – Рада розпочала розгляд поправок до законопроєкту про легалізацію грального бізнесу. Депутати заявили, що мають закінчити до кінця тижня і ухвалити документ у другому читанні. Євросоюз з 1 липня відкриє кордони з 14 країнами, які вважаються безпечними для подорожей. Однак України немає в цьому переліку.

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