"Слуги народа" соберутся на внеочередное заседание, чтобы обсудить, в частности, недавние скандалы с участием депутатов Евгения Шевченко и Николая Тищенко. Владимир Путин готовит послание Федеральному собранию. По нему может стать понятно, чего от него ожидать дальше.

Также в выпуске: Владимир Зеленский во время заседания СНБО 15 апреля инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине. Над ним будут работать специалисты из СНБО, офиса Президента и Антимонопольного комитета.