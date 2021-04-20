"Слуги народу" зберуться на позачергове засідання, щоб обговорити, зокрема, нещодавні скандали за участі депутатів Євгена Шевченка та Миколи Тищенка. Володимир Путін готує послання Федеральним зборам. На них може стати зрозуміло, чого від нього очікувати далі.

Також у випуску: Володимир Зеленський під час засідання РНБО 15 квітня ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха в Україні. Над ним працюватимуть фахівці з РНБО, Офісу Президента та Антимонопольного комітету.