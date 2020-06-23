В выпуске программы "Pro новости" за 23 июня – президент обратился к дальнобойщикам-нарушителям в закрытой вайбер-группе и назвал их "засранцами". Ему не понравилось, что те ездят перегруженным транспортом там, где это запрещено. Абитуриентам из оккупированного Донбасса не нужно будет сдавать ВНО для поступления в вузы на территории Украины. Льготу им предоставил своим указом Владимир Зеленский.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:

Непогода, что уже несколько дней бушует на Западе Украины унесла жизни 3 человек. На Прикарпатье и Буковине объявили "красный" уровень опасности. Там ожидаются очень сильные дожди.

Выпускников освободили от ГИА. Но только тех, кто не намерен поступать в университет. А для тех, кто будет складывать ВНО, усиливают контроль.