У випуску програми "Pro новини" за 23 червня – президент звернувся до далекобійників-порушників у закритій вайбер-групі і назвав їх "засранцями". Йому не сподобалося, що ті їздять перевантаженим транспортом там, де це заборонено. Абітурієнтам з окупованого Донбасу не потрібне буде складати ЗНО для вступу до ВНЗ на території України. Таку пільгу їм надав своїм указом Володимир Зеленський.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

Негода, що вже декілька днів вирує на Заході України забрала життя 3 людей. На Прикарпатті та Буковині оголосили "червоний" рівень небезпеки. Там очікуються надзвичайно сильні дощі.

Цьогорічних випускників звільнили від ДПА. Проте лише тих, хто не має наміру вступати до університету. Натомість для тих, хто складатиме ЗНО, посилюють контроль.