21:19
25 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Про главное: Работа парламента во время карантина. Судьба Консультативного совета

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "Про главное" за 25 марта – Covid-19 парализовал украинский парламент. Комитеты работают, а рассмотрение важных законопроектов зависло, пленарных заседаний до 3 апреля не назначено. Сегодня участники переговорного процесса в Минске должны подписать окончательное решение о создании так называемого Консультативного совета. Что не так с этой идеей ОП – выяснял 24 канал.

      Также в выпуске: 

      Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 24 апреля. Кроме этого, правительство решило ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны.

      Коронавирус в Украине: чат-боты для диагностики и гаджеты для защиты
      сегодня
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Украина – Россия Минск Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:00 Российско-турецкий конфликт на территории Сирии: какой урок может вынести Украина
      Віталій Дейнега
      сегодня , 20:30 Главные новости 25 марта: продолжение карантина, задержание Кожары
      Наталія Пристанська
      сегодня , 11:00 Инновационный сервис для бизнеса, который может заменить Skype for Business
      24 марта , 10:00 Авто в кредит – дешевле, чем за полную стоимость
      сегодня , 20:25 Как изменились улицы городов Украины во время карантина: фото
      Світлана Попова
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук