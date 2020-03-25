Про главное: Работа парламента во время карантина. Судьба Консультативного совета

В выпуске программы "Про главное" за 25 марта – Covid-19 парализовал украинский парламент. Комитеты работают, а рассмотрение важных законопроектов зависло, пленарных заседаний до 3 апреля не назначено. Сегодня участники переговорного процесса в Минске должны подписать окончательное решение о создании так называемого Консультативного совета. Что не так с этой идеей ОП – выяснял 24 канал.

Также в выпуске: Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 24 апреля. Кроме этого, правительство решило ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны.