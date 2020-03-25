Про головне: Робота парламенту під час карантину. Доля Консультативної ради

У випуску програми "Про головне" за 25 березня – Covid-19 паралізував український парламент. Комітети працюють, а от розгляд важливих законопроєктів завис, пленарних засідань до 3 квітня не призначено. Сьогодні учасники переговорного процесу в Мінську мали б підписати остаточне рішення зі створення так званої Консультативної ради. Що не так із цією ідеєю ОП – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Також у випуску: Кабінет Міністрів продовжив карантин в Україні до 24 квітня. Крім цього, уряд вирішив ввести режим надзвичайної ситуації на території усієї країни