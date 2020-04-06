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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Pro новости: Аренда жилья во время пандемии. Штрафы за нарушение условий карантина

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "Pro новости" за 6 апреля – в Украине спрос на аренду квартир существенно упал. Все из-за пандемии COVID-19. Большинство людей остались без работы, а миру грозит кризис. В Украине ввели новые карантинные ограничения. Всех, кто будет нарушать их – будут штрафовать. Размер штрафа от 17 до 51 тысяч гривен.

      Также в выпуске:

      В Киево-Печерской лавре 4 апреля 2020 года провели тестирование на коронавирус. Мэр Киева заявил, что зафиксировали 4 случая заражения COVID-19.

      Теги: Аренда недвижимости Штрафы Pro новости Выпуск новостей
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