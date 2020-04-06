Pro новости: Аренда жилья во время пандемии. Штрафы за нарушение условий карантина
В выпуске программы "Pro новости" за 6 апреля – в Украине спрос на аренду квартир существенно упал. Все из-за пандемии COVID-19. Большинство людей остались без работы, а миру грозит кризис. В Украине ввели новые карантинные ограничения. Всех, кто будет нарушать их – будут штрафовать. Размер штрафа от 17 до 51 тысяч гривен.
Также в выпуске:
В Киево-Печерской лавре 4 апреля 2020 года провели тестирование на коронавирус. Мэр Киева заявил, что зафиксировали 4 случая заражения COVID-19.
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