Pro новости: блокирование "антиколомойского" законопроекта. Приложение для карантина
В выпуске программы "Pro новости" за 7 апреля – в Раде пытаются заблокировать "антиколомоский" законопроект, к нему подали аж 16 тысяч правок. В Украине запускают приложение в смартфоне для слежения за соблюдением карантина.
Також у випуску:
Ізраїльська влада запроваджує для громадян тотальну заборону виходи з дому. Набожні іудеї підкоряються, адже розуміють, нащо держава таке вчиняє.
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