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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Pro новости: блокирование "антиколомойского" законопроекта. Приложение для карантина

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "Pro новости" за 7 апреля – в Раде пытаются заблокировать "антиколомоский" законопроект, к нему подали аж 16 тысяч правок. В Украине запускают приложение в смартфоне для слежения за соблюдением карантина.

      Також у випуску:

      Ізраїльська влада запроваджує для громадян тотальну заборону виходи з дому. Набожні іудеї підкоряються, адже розуміють, нащо держава таке вчиняє.

      Теги: Карантин в Украине 2020 Игорь Коломойский Выпуск новостей
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