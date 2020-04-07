00:08
8 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Pro новини: Блокування "антиколомойського" законопроєкту. Додаток для карантину

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Pro новини" за 7 квітня – у Раді намагають заблокувати "антиколомоський" законопроєкт, до нього подали аж 16 тисяч правок. В Україні запускають додаток в смартфоні для стеження за дотриманням карантину.

      Також у випуску:

      Ізраїльська влада запроваджує для громадян тотальну заборону виходи з дому. Набожні іудеї підкоряються, адже розуміють, нащо держава таке вчиняє.

      Теги: Ігор Коломойський Карантин в Україні 2020 Випуск новин
      Коментарі

      Читайте також

      7 квітня , 20:31 Головні новини 7 квітня: план виходу з карантину та звернення Зеленського
      Новини України 10398
      7 квітня , 20:45 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
      Лікування 203902
      7 квітня , 18:49 Зеленський звернувся до українців через посилення карантину: головне
      Новини України 8369
      7 квітня , 19:00 Остаточне знищення: Коломойський показав крайню межу, до якої може шантажувати
      Чесна політика 6398
      7 квітня , 19:46 Зеленський змінив склад РНБО: деталі
      Новини України 5427
      7 квітня , 19:24 Коронавірус виявили у немовляти Анни Скороход – обох госпіталізували
      Новини політики 6697
      7 квітня , 21:28 Скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном: нові дані МЗС
      Лікування 31091
      7 квітня , 22:01 Коронавірус у Африці: чому все може скінчитися трагедією
      Статті 5429
      powered by lun.ua

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      4 квітня , 23:03 Новини про коронавірус 4 квітня: українські медики в Італії, новий антирекорд США
      Ірина Вихрущ
      4 квітня , 22:00 Врятуємо США: Росія вкотре кинула своїх громадян в обійми смерті
      Олександр Коваленко
      Залиште відгук