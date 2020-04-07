Pro новини: Блокування "антиколомойського" законопроєкту. Додаток для карантину

У випуску програми "Pro новини" за 7 квітня – у Раді намагають заблокувати "антиколомоський" законопроєкт, до нього подали аж 16 тисяч правок. В Україні запускають додаток в смартфоні для стеження за дотриманням карантину.

Також у випуску: Ізраїльська влада запроваджує для громадян тотальну заборону виходи з дому. Набожні іудеї підкоряються, адже розуміють, нащо держава таке вчиняє.