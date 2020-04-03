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      Pro новости: Допрос Гео Лероса. Коронавирус в США

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы Pro новости за 3 апреля – нардеп Гео Лерос пришел на первый допрос в Государственное бюро расследований. Его вызвали туда по одному из 4-х производств, которые против него открыли в ведомстве. Все из-за обнародования скандальных видео с участием брата главы Офиса Президента Дениса Ермака. Больше всего от коронавируса страдают США, там больны уже четверть миллиона человек.

      Также в выпуске:

      В Украине усиливают карантин: теперь на улицу только в маске и с документами, в парк или лес – только, если выгулять собаку.

      Командование сухопутных войск Вооруженных Сил Украины устраивает собрание командиров, о чем с радостью отчитывается фотографиями в фейсбуке. Правда, не все из них были в масках, а некоторые пожимали друг другу руки.

      Президент наконец-то отреагировал на скандал с так называемыми пленками Ермака – аж на четвертый день мы таки получили заявление из Офиса Президента, что мол вся эта многомесячная торговля должностями, зафиксированная на многочасовых пленках, не имеет ничего общего с реальной жизнью, ибо ни один из тех, кто говорил с братом руководителя ОП о трудоустройстве, трудоустроен так и не был.

      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Скандал между Ермаком и Леросом Выпуск новостей
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