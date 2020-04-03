Pro новини: Допит Гео Лероса. Коронавірус в США
У випуску програми Pro новини за 3 квітня – нардеп Гео Лерос прийшов на перший допит у Державне бюро розслідувань. Його викликали туди щодо одного з 4-х проваджень, які проти нього відкрили у відомстві. Усе через оприлюднення скандальних відеозаписів за участі брата голови Офісу Президента Дениса Єрмака. Найбільше від коронавірусу потерпають США, там хворі вже чверть мільйона людей.
Також у випуску:
В Україні посилюють карантин: тепер на вулицю тільки в масці і з документами, в парк чи ліс – лише, якщо вигуляти собаку.
Командування сухопутних військ Збройних Сил України влаштовує зібрання командирів, про що радо звітує світлинами у фейсбуці. Щоправда, не всі з них були у масках, а деякі потискали один одному руки.
Президент нарешті відреагував на скандал із так званими плівками Єрмака – аж на четвертий день ми таки отримали заяву з Офісу Президента, що мовляв уся та багатомісячна торгівля посадами, зафіксована на багатогодинних плівках, не має нічого спільного з реальним життям, бо жоден із тих, хто говорив з братом очільника ОП про працевлаштування, працевлаштований так і не був.
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