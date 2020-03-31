Pro новости: Количество инфицированных растет. Новая партия тестов из Китая

В выпуске программы "Pro новости" за 31 марта – в Украине подтвердили 645 случаев COVID-19, из них 17 – летальные. В Украину прилетел самолет с новой партией тестов на выявление COVID-19. Однако тестировать будут не всех. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что этого не нужно.

Также в выпуске: Закон о рынке земли приняли на внеочередном заседании Рады. Сегодня, 31 марта 2020 года, годовщина выборов президента.