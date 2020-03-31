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31 март 2020
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Pro новости: Количество инфицированных растет. Новая партия тестов из Китая

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "Pro новости" за 31 марта – в Украине подтвердили 645 случаев COVID-19, из них 17 – летальные. В Украину прилетел самолет с новой партией тестов на выявление COVID-19. Однако тестировать будут не всех. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что этого не нужно.

      Также в выпуске:

      Закон о рынке земли приняли на внеочередном заседании Рады.

      Сегодня, 31 марта 2020 года, годовщина выборов президента.

      Теги: Новости Украины Pro новости Китай Выпуск новостей
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