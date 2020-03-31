Pro новини: Кількість інфікованих зростає. Нова партія тестів з Китаю

У випуску програми "Pro новини" за 31 березня – в Україні підтвердили 645 випадків COVID-19, з них 17 – летальні. До України прилетів літак з новою партією тестів на виявлення COVID-19. Однак тестувати будуть не усіх. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що для цього немає потреби.

Також у випуску: Закон про ринок землі ухвалили за позачерговому засідання Ради. Сьогодні, 31 березня 2020 року, річниця виборів президента.