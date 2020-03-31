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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Pro новини: Кількість інфікованих зростає. Нова партія тестів з Китаю

      Випуск новин -

      У випуску програми "Pro новини" за 31 березня – в Україні підтвердили 645 випадків COVID-19, з них 17 – летальні. До України прилетів літак з новою партією тестів на виявлення COVID-19. Однак тестувати будуть не усіх. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що для цього немає потреби.

      Також у випуску:

      Закон про ринок землі ухвалили за позачерговому засідання Ради.

      Сьогодні, 31 березня 2020 року, річниця виборів президента.

      Теги: Новини України Pro новини Китай Випуск новин
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