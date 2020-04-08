Pro новости: Комендантский час в Израиле. Коронавирус в мире

В выпуске программы "Pro новости" за 8 апреля – в Израиле на один из крупнейших иудейских праздников ввели комендантский час, полностью запретили общественный транспорт и перекрыли города. Людям нельзя выходить из дома, ведь именно на это время приходятся самые активные праздничные обряды. В целом в мире есть 1,5 миллиона подтвержденных случаев коронавируса. Почти 85 тысяч человек умерли.

Также в выпуске: Карантин в ближайшее время не отменят, его могут продлить до начала мая. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.