Pro новини: Комендантська година в Ізраїлі. Коронавірус у світі
У випуску програми "Pro новини" за 8 квітня – в Ізраїлі на одне з найбільших іудейських свят запровадили комендантську годину, повністю заборонили громадський транспорт та перекрили міста. Людям не можна виходити з дому, адже саме на цей час припадають найактивніші святкові обряди. У світі загалом є 1,5 мільйона підтверджених випадків коронавірусу. Майже 85 тисяч людей померли.
Також у випуску:
Карантин найближчим часом не скасують, його можуть продовжити до початку травня. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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