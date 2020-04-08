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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Pro новини: Комендантська година в Ізраїлі. Коронавірус у світі

      Випуск новин -

      У випуску програми "Pro новини" за 8 квітня – в Ізраїлі на одне з найбільших іудейських свят запровадили комендантську годину, повністю заборонили громадський транспорт та перекрили міста. Людям не можна виходити з дому, адже саме на цей час припадають найактивніші святкові обряди. У світі загалом є 1,5 мільйона підтверджених випадків коронавірусу. Майже 85 тисяч людей померли.

      Також у випуску:

      Карантин найближчим часом не скасують, його можуть продовжити до початку травня. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

      Теги: Новини Ізраїля Pro новини Випуск новин
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