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      Pro новости: Нехватка наличной валюты в Украине. Коронавирус в мире

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске "Pro новости" за 18 марта – в Украине не хватает наличной валюты. Банки ищут способы, чтобы наладить систему доставки иностранной наличности. Коронавирусом в мире заболели уже более 200 тысяч человек, более 8 тысяч – умерли. Случаи болезни зафиксировали по всей Европе.

      Также в выпуске:

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      В Киеве нарушают условия карантина. Люди ездят в переполненных маршрутках и без масок.

      В Черновцах пенсионерам отменили льготы на проезд.

      В Китае готовы начать испытания вакцины против коронавируса.

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      Теги: Pro новости НБУ Выпуск новостей
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