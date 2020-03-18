Pro новости: Нехватка наличной валюты в Украине. Коронавирус в мире

В выпуске "Pro новости" за 18 марта – в Украине не хватает наличной валюты. Банки ищут способы, чтобы наладить систему доставки иностранной наличности. Коронавирусом в мире заболели уже более 200 тысяч человек, более 8 тысяч – умерли. Случаи болезни зафиксировали по всей Европе.

Также в выпуске: Народный депутат Сергей Шахов заразился Covid-19. Об этом он лично сообщил в прямом эфире. В Киеве нарушают условия карантина. Люди ездят в переполненных маршрутках и без масок. В Черновцах пенсионерам отменили льготы на проезд. В Китае готовы начать испытания вакцины против коронавируса.