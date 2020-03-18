Pro новости: Нехватка наличной валюты в Украине. Коронавирус в мире
В выпуске "Pro новости" за 18 марта – в Украине не хватает наличной валюты. Банки ищут способы, чтобы наладить систему доставки иностранной наличности. Коронавирусом в мире заболели уже более 200 тысяч человек, более 8 тысяч – умерли. Случаи болезни зафиксировали по всей Европе.
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