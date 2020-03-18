Pro новини: Брак готівкової валюти в Україні. Коронавірус у світі
У випуску "Pro новини" за 18 березня – в Україні не вистачає готівкової валюти. Банки шукають способи, щоб налагодити систему доставки іноземної готівки. На коронавірус у світі захворіли вже понад 200 тисяч людей, понад 8 тисяч – померли. Випадки хвороби зафіксували по всій Європі.
Також у випуску:
Народний депутат Сергій Шахов заразився Covid-19. Про це він особисто повідомив у прямому ефірі.
У Києві порушують умови карантину. Люди їздять у переповнених маршрутках і без масок.
У Чернівцях пенсіонерам скасували пільги на проїзд.
В Китаї готові почати випробування вакцини проти коронавірусу.
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