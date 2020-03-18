23:02
18 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Pro новини: Брак готівкової валюти в Україні. Коронавірус у світі

      Випуск новин -

      У випуску "Pro новини" за 18 березня – в Україні не вистачає готівкової валюти. Банки шукають способи, щоб налагодити систему доставки іноземної готівки. На коронавірус у світі захворіли вже понад 200 тисяч людей, понад 8 тисяч – померли. Випадки хвороби зафіксували по всій Європі.

      Також у випуску:

      Народний депутат Сергій Шахов заразився Covid-19. Про це він особисто повідомив у прямому ефірі.

      У Києві порушують умови карантину. Люди їздять у переповнених маршрутках і без масок.

      У Чернівцях пенсіонерам скасували пільги на проїзд.

      В Китаї готові почати випробування вакцини проти коронавірусу.

      За умисне зараження коронавірусом в Україні загрожує 8 років в’язниці
      сьогодні
      Теги: Pro новини НБУ Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:30 Новини про коронавірус 18 березня: захворів нардеп Шахов, на Київщині надзвичайна ситуація
      Соломія Ніколайчук
      сьогодні , 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: переваги хмарної платформи для українського бізнесу
      17 березня , 15:57 Перші кроки в покері: як знайти власну "коронку" й заробити
      сьогодні , 10:25 Дезінфекція квартири від вірусів: дієві поради
      Ростислав Струтинський
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук