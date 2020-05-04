Pro новости: Ослабление карантина. Коронавирус в Украине

В выпуске программы "Pro новости" за 4 мая – карантин продлится до 22 мая, однако с 11 мая его ослабят. В частности, откроют парки, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов. Также позволят оптовую и розничную торговлю, работу нотариусов и прочее. За сутки в Украине обнаружили 418 новых случаев COVID-19. В общем подтвердили 12 331 случай, 303 пациенты умерли, еще 1 619 – выздоровели.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Украине сделали почти 135 тысяч тестов на COVID-19. Против городского головы Черкасс начали уголовное производство относительно самовольного ослабление карантина в городе.