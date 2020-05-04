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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ
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      Pro новости: Ослабление карантина. Коронавирус в Украине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "Pro новости" за 4 мая – карантин продлится до 22 мая, однако с 11 мая его ослабят. В частности, откроют парки, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов. Также позволят оптовую и розничную торговлю, работу нотариусов и прочее. За сутки в Украине обнаружили 418 новых случаев COVID-19. В общем подтвердили 12 331 случай, 303 пациенты умерли, еще 1 619 – выздоровели.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      В Украине сделали почти 135 тысяч тестов на COVID-19.

      Против городского головы Черкасс начали уголовное производство относительно самовольного ослабление карантина в городе.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Выпуск новостей
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