Pro новини: Послаблення карантину. Коронавірус в Україні
У випуску програми "Pro новини" за 4 травня – карантин триватиме до 22 травня, однак з 11 травня його послаблять. Зокрема відкриють парки, салони краси, літні майданчики кафе і ресторанів. Також дозволять оптову та роздрібну торгівлю, роботу нотаріусів та інше. За добу в Україні виявили 418 нових випадків COVID-19. Загалом підтвердили 12 331 випадок, 303 пацієнти померли, ще 1 619 – одужали.
Також у випуску новин на 24 каналі:
В Україні зробили майже 135 тисяч тестів на COVID-19.
Проти міського голови Черкас розпочали кримінальне провадження щодо самовільного послаблення карантину в місті.
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