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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      Pro новини: Послаблення карантину. Коронавірус в Україні

      Випуск новин -

      У випуску програми "Pro новини" за 4 травня – карантин триватиме до 22 травня, однак з 11 травня його послаблять. Зокрема відкриють парки, салони краси, літні майданчики кафе і ресторанів. Також дозволять оптову та роздрібну торгівлю, роботу нотаріусів та інше. За добу в Україні виявили 418 нових випадків COVID-19. Загалом підтвердили 12 331 випадок, 303 пацієнти померли, ще 1 619 – одужали.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      В Україні зробили майже 135 тисяч тестів на COVID-19.

      Проти міського голови Черкас розпочали кримінальне провадження щодо самовільного послаблення карантину в місті.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Випуск новин
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