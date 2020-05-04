Pro новини: Послаблення карантину. Коронавірус в Україні

У випуску програми "Pro новини" за 4 травня – карантин триватиме до 22 травня, однак з 11 травня його послаблять. Зокрема відкриють парки, салони краси, літні майданчики кафе і ресторанів. Також дозволять оптову та роздрібну торгівлю, роботу нотаріусів та інше. За добу в Україні виявили 418 нових випадків COVID-19. Загалом підтвердили 12 331 випадок, 303 пацієнти померли, ще 1 619 – одужали.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Україні зробили майже 135 тисяч тестів на COVID-19. Проти міського голови Черкас розпочали кримінальне провадження щодо самовільного послаблення карантину в місті .