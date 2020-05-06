Pro новости: Остановка медицинской реформы. Новый груз для Министерства здравоохранения

В выпуске программы "Pro новости" за 6 мая – в правительстве отметили, что медреформу на год не остановили, а отсрочили. Президент, министр здравоохранения и председатель профильного комитета говорят, что должны исправить ошибки экс-министра Супрун. Очередной гуманитарный груз из Китая прибыл в Украину. Самолет "Мрия" доставил 111,5 тонн медицинской защиты и оборудования.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: За минулу добу в Україні зафіксували 487 нових випадків зараження коронавірусом. За словами вірусологів та епідеміологів, в Україні може виникнути друга хвиля COVID-19.