Pro новости: Продолжение карантина. "Антиколомойський" законопроект
В выпуске программы "Pro новости" за 25 марта – в Украине продлили карантин до 24 апреля, в страны будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Депутаты до сих пор не приняли законопроект, который является главным условием МВФ в восстановлении Украине кредитования. Сам законопроект называют "антиколомойским", ведь он исключает возвращение Коломойскому национализированного "Приватбанка".
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