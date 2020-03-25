Pro новости: Продолжение карантина. "Антиколомойський" законопроект

В выпуске программы "Pro новости" за 25 марта – в Украине продлили карантин до 24 апреля, в страны будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Депутаты до сих пор не приняли законопроект, который является главным условием МВФ в восстановлении Украине кредитования. Сам законопроект называют "антиколомойским", ведь он исключает возвращение Коломойскому национализированного "Приватбанка".

Также в выпуске Ситуация с коронавирусом в Украине. Из-за карантина сорвалось заседание в Минске, где должны подписать создание скандального Консультативного совета. Зачем Путин ввел недельные каникулы.