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      Pro новости: Продолжение карантина. "Антиколомойський" законопроект

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "Pro новости" за 25 марта – в Украине продлили карантин до 24 апреля, в страны будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Депутаты до сих пор не приняли законопроект, который является главным условием МВФ в восстановлении Украине кредитования. Сам законопроект называют "антиколомойским", ведь он исключает возвращение Коломойскому национализированного "Приватбанка".

      Также в выпуске

      Ситуация с коронавирусом в Украине.

      Из-за карантина сорвалось заседание в Минске, где должны подписать создание скандального Консультативного совета.

      Зачем Путин ввел недельные каникулы.

       

      Коронавирус в Украине: чат-боты для диагностики и гаджеты для защиты
      25 марта
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Игорь Коломойский Законодательство МВФ Транш МВФ Выпуск новостей
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