Pro новини: Продовження карантину. "Антиколомойський" законопроєкт

У випуску програми "Pro новини" за 25 березня – в Україні продовжили карантин до 24 квітня, а по усій території країни діятиме режим надзвичайної ситуації. Депутати досі не ухвалили законопроєкт, який є головною умовою МВФ у поновленні Україні кредитування. Сам законопроєкт називають "антиколомойським", адже він унеможливлює повернення Коломойському націоналізованого "Приватбанку".

Також у випуску Ситуація з коронавірусом в Україні. Через карантин зірвалося засідання в Мінську, де мали б підписати створення скандально Консультативної ради. Навіщо Путін запровадив тижневі канікули.