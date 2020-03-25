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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Pro новини: Продовження карантину. "Антиколомойський" законопроєкт

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Pro новини" за 25 березня – в Україні продовжили карантин до 24 квітня, а по усій території країни діятиме режим надзвичайної ситуації. Депутати досі не ухвалили законопроєкт, який є головною умовою МВФ у поновленні Україні кредитування. Сам законопроєкт називають "антиколомойським", адже він унеможливлює повернення Коломойському націоналізованого "Приватбанку".

      Також у випуску

      Ситуація з коронавірусом в Україні.

      Через карантин зірвалося засідання в Мінську, де мали б підписати створення скандально Консультативної ради.

      Навіщо Путін запровадив тижневі канікули.

       

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      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Ігор Коломойський Законодавство МВФ Транш МВФ Випуск новин
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