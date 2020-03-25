Pro новини: Продовження карантину. "Антиколомойський" законопроєкт
У випуску програми "Pro новини" за 25 березня – в Україні продовжили карантин до 24 квітня, а по усій території країни діятиме режим надзвичайної ситуації. Депутати досі не ухвалили законопроєкт, який є головною умовою МВФ у поновленні Україні кредитування. Сам законопроєкт називають "антиколомойським", адже він унеможливлює повернення Коломойському націоналізованого "Приватбанку".
Також у випуску
Ситуація з коронавірусом в Україні.
Через карантин зірвалося засідання в Мінську, де мали б підписати створення скандально Консультативної ради.
Навіщо Путін запровадив тижневі канікули.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі