Pro новости: Рекордная безработица в США. Неутешительные прогнозы МВФ
В выпуске программы "Pro новости" за 9 апреля – в США зарегистрировали очередной антирекорд. На фоне пандемии COVID-19 каждый десятый американец потерял работу. Сокращение рынка труда стало крупнейшим за все время статистических наблюдений, которые проводят с 1948 года. В МВФ дали неутешительные прогнозы по экономическому развитию – возможен спад на уровне Великой депрессии 20 века.
Также в выпуске:
В Тернопольской области в двух больницах задолжали работникам зарплаты: как они на одном энтузиазме пытаются преодолеть COVID-19.
Число подтвержденных в Украине случаев коронавируса приближается к 2 тысячам: по состоянию на вечер 9 апреле зафиксировано уже 1 892 случая.
В ОП заверили, что только 3% украинцев собираются идти в церковь на Пасху. Зеленский отметил, что пик заболеваемости все еще впереди.
Исторический дом рухнул в центре Одессы, там продолжались строительные работы. К счастью, никто не пострадал. Причины выясняются.
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