Pro новости: Рекордная безработица в США. Неутешительные прогнозы МВФ

В выпуске программы "Pro новости" за 9 апреля – в США зарегистрировали очередной антирекорд. На фоне пандемии COVID-19 каждый десятый американец потерял работу. Сокращение рынка труда стало крупнейшим за все время статистических наблюдений, которые проводят с 1948 года. В МВФ дали неутешительные прогнозы по экономическому развитию – возможен спад на уровне Великой депрессии 20 века.

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