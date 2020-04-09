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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Pro новини: Рекордне безробіття у США. Невтішні прогнози МВФ

      -
      Випуск новин з Артемом Овдієнком / 24 канал

      У випуску програми "Pro новини" за 9 квітня – у США зареєстрували черговий антирекорд. На тлі пандемії COVID-19 кожен десятий американець втратив роботу. Скорочення ринку праці стало найбільшим за весь час статистичних спостережень, які проводять із 1948 року. В МВФ дали невтішні прогнози щодо економічного розвитку – можливий спад на рівні Великої депресії 20 століття.

      Також у випуску: 

      На Тернопільщині у двох лікарнях заборгували працівникам зарплати: як вони на одному ентузіазмі намагаються здолати COVID-19.

      Кількість підтверджених в Україні випадків коронавірусу наближається до 2 тисяч: станом на вечір 9 квітня зафіксовано вже 1892 випадки. 

      В ОП запевнили, що лише 3% українців збираються йти у церкву на Великдень. Зеленський наголосив, що пік захворюваності все ще попереду.

      Історичний будинок обвалився у центрі Одеси, там тривали будівельні роботи. На щастя, ніхто не постраждав. Причини з'ясовують.

       

      Теги: Світова криза 2020 Новини США Безробіття МВФ Випуск новин
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