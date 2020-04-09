Pro новини: Рекордне безробіття у США. Невтішні прогнози МВФ

У випуску програми "Pro новини" за 9 квітня – у США зареєстрували черговий антирекорд. На тлі пандемії COVID-19 кожен десятий американець втратив роботу. Скорочення ринку праці стало найбільшим за весь час статистичних спостережень, які проводять із 1948 року. В МВФ дали невтішні прогнози щодо економічного розвитку – можливий спад на рівні Великої депресії 20 століття.

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