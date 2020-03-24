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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Pro новости: Ситуация с чрезвычайным положением. Розыск потенциально больных на Тернопольщине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "Pro новости" за 24 марта – количество выявленных в Украине случаев коронавируса выросло, но чрезвычайное положение пока вводиться не будет – наверное, просто голосов в Раде на это же не хватает. Полтысячи человек сейчас в розыске на Терпнольщине – они все потенциально больные, ведь контактировали с зараженным священником, теперь их всех пытается поймать полиция.

      Также в выпуске:

      Смертность от коронавируса растет – 743 – в Италии, 489 умерших уже насчитали в Испании и это все только в течение одного дня. Больше смертей и в Нидерландах, и в Великобритании

      Новости коронавируса 24 марта: в Украине 100 случаев, на карантине 20% населения мира
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      Теги: Чрезвычайное положение в Украине 2020 Выпуск новостей
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