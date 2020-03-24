Pro новости: Ситуация с чрезвычайным положением. Розыск потенциально больных на Тернопольщине

В выпуске программы "Pro новости" за 24 марта – количество выявленных в Украине случаев коронавируса выросло, но чрезвычайное положение пока вводиться не будет – наверное, просто голосов в Раде на это же не хватает. Полтысячи человек сейчас в розыске на Терпнольщине – они все потенциально больные, ведь контактировали с зараженным священником, теперь их всех пытается поймать полиция.

Также в выпуске: Смертность от коронавируса растет – 743 – в Италии, 489 умерших уже насчитали в Испании и это все только в течение одного дня. Больше смертей и в Нидерландах, и в Великобритании