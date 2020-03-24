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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Pro новини: Ситуація з надзвичайним станом. Розшук потенційно хворих на Тернопільщині

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Pro новини" за 24 березня – кількість виявлених в Україні випадків коронавірусу зросла, але надзвичайний стан поки не запроваджуватимуть – напевно, просто голосів в Раді на це таки не вистачає. Півтисячі людей нині в розшуку на Терпноільщині – вони усі потенційно хворі, адже контактували із зараженим священиком, тепер їх усіх намагається виловити поліція.

      Також у випуску:

      Смертність від коронавірусу зростає – 743 – в Італії, 489 померлих вже нарахували в Іспанії і це все лише протягом одного дня. Більшає смертей і у Нідерландах, і у Великій Британії

      Новини про коронавірус 24 березня: в Україні понад 100 випадків, захворіла вагітна жінка
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      Теги: Надзвичайний стан в Україні 2020 Випуск новин
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