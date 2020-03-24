Pro новини: Ситуація з надзвичайним станом. Розшук потенційно хворих на Тернопільщині

У випуску програми "Pro новини" за 24 березня – кількість виявлених в Україні випадків коронавірусу зросла, але надзвичайний стан поки не запроваджуватимуть – напевно, просто голосів в Раді на це таки не вистачає. Півтисячі людей нині в розшуку на Терпноільщині – вони усі потенційно хворі, адже контактували із зараженим священиком, тепер їх усіх намагається виловити поліція.

Також у випуску: Смертність від коронавірусу зростає – 743 – в Італії, 489 померлих вже нарахували в Іспанії і це все лише протягом одного дня. Більшає смертей і у Нідерландах, і у Великій Британії