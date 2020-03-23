Pro новости: Ситуация с транспортом в Украине. Введение чрезвычайного положения
В выпуске программы "Pro новости" за 23 марта – в Киеве для проезда в общественном транспорте ввели специальные пропуска, которые можно получить только на работе. В Черновцах медиков возят бесплатно, а в Сумах часть транспорта работает только для медработников. В Украине хотят ввести чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Некоторые депутаты выступают против.
Также в выпуске:
В Украину привезли экспресс-тесты на коронавирус.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Большая пустота: The New York Times представил мир во время коронавируса в фотопроекте23 марта , 22:26
-
Новости о коронавирусе 23 марта: умерло 16 000 человек, на борьбу с вирусом уйдет 2 года23 марта , 21:56
-
Мальчик провел свой день рождения онлайн в стиле "Ледяного сердца": видео23 марта , 21:12
Предложения партнеров
Комментарии