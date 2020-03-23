Pro новости: Ситуация с транспортом в Украине. Введение чрезвычайного положения

В выпуске программы "Pro новости" за 23 марта – в Киеве для проезда в общественном транспорте ввели специальные пропуска, которые можно получить только на работе. В Черновцах медиков возят бесплатно, а в Сумах часть транспорта работает только для медработников. В Украине хотят ввести чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Некоторые депутаты выступают против.

Также в выпуске: В Украину привезли экспресс-тесты на коронавирус.