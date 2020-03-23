00:29
24 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Pro новости: Ситуация с транспортом в Украине. Введение чрезвычайного положения

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "Pro новости" за 23 марта – в Киеве для проезда в общественном транспорте ввели специальные пропуска, которые можно получить только на работе. В Черновцах медиков возят бесплатно, а в Сумах часть транспорта работает только для медработников. В Украине хотят ввести чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Некоторые депутаты выступают против.

      Также в выпуске:

      В Украину привезли экспресс-тесты на коронавирус.

      Когда весенний призыв 2020: кого призовут в армию и какие сроки службы
      23 марта
      Теги: Транспорт Чрезвычайное положение Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 23 марта
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      23 марта , 22:00 Итоги первой недели изоляции
      Зоя Казанжи
      23 марта , 21:56 Новости о коронавирусе 23 марта: умерло 16 000 человек, на борьбу с вирусом уйдет 2 года
      Соломія Ніколайчук
      18 марта , 12:26 В Европе бум онлайн-покера из-за коронавируса
      23 марта , 12:30 Что включает в себя гарантия на новый автомобиль?
      23 марта , 21:20 "От России с любовью": как авторитарные государства используют коронавирус
      Анатолій Максимов
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук